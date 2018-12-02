Kaza, saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Agizören köyü yakınlarında meydana geldi. Ekrem Gümüş yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Mevlüt Akyel yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Rahime Kahraman (80) olay yerinde öldü, sürücülerle birlikte 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kütahya'da korkunç kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı
02.12.2018 - 21:05 | Son Güncelleme: 02.12.2018 - 21:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Etiketler : Kütahya,trafik kazası,
591498 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/591498.aspx
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