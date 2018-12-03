Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, kilo verme amacına ulaşmak için midede daha fazla yer kaplayan, uzun süre doygunluk hissi veren yiyeceklerin tercih etmesi gerektiğini söylüyor. Eker “Bir besinde bulunan posa ve protein miktarı, besinin hacmi ve içerdiği su miktarı doygunluk hissinde en belirleyici etmenlerden” diyor. İşte Eker’in uyarılarında yer alan 10 şahane besin.



1- Yumurta

Doygunluk hissi verdiği gibi, besleyici ve yüksek protein içerdiği için müthiş bir besin. Ayrıca bağırsaklarda iştah bastırıcı hormon salgılanmasını sağlıyor.



2- Yulaf ezmesi

Yüksek lif içeriği ve su emme ka-pasitesiyle güçlü bir tok tutucu. Midenin boşalmasını geciktirerek uzun süreli tokluk sağlıyor.



3. Az yağlı etler

Et, tavuk ve balıkta yüksek miktarda bulunan ve tokluk süresi en uzun makrobesin olan proteinlein yanı sıra ghrelin ve GLP-1 gibi tokluk hormonları üzerinde de etkili. Kırmızı et, tavuk ve hindi eti ile balıklar tercih edilebilir.



4. Tatlı patates

1 kase haşlanmış ya da fırınlanmış tatlı patatesin 1 ince dilim ekmekle aynı kaloride olduğunu biliyor muydunuz? Hem tok tutuyor, hem bir sonraki öğünde az yemenize sebep oluyor.



5. Kuru baklagiller

Nohut, fasulye, mercimek, en güçlü diyet silahlarıdır. Posa ve protein zenginidir. Üstelik nişastası şekerin dolaşıma daha yavaş çıkmasını sağlar.



6. Yeşil yapraklılar

Özellikle ıspanak, roka, maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler ve lahana, brokoli gibi kükürtlü sebzeler yüksek posa ve su içerip hızlı doymayı sağlıyor.



7. Ananas, elma ve portakal

Ananas, elma ve portakalın posa ve su içerikleri ve doygunluk indeksleri yüksek. Elmayı bol su ile yıkayıp kabuğuyla, portakalı ise kabuğunu ince soyup altında kalan beyaz posasıyla tüketerek daha uzun süre tok kalabilirsiniz.



8. Yoğurt

İyi bir protein kaynağı olan yoğurt aynı zamanda içerisinde bulunan CLA sayesinde karın çevresi yağlanmasını azaltmaya ve uzun süre tok kalmaya yardımcı oluyor.



9. Karabuğday, kinoa, bulgur

Yüksek lif ve protein kaynağı. Glisemik indeksi düşük, posası yüksek. İştahı bastıran hormonları harekete geçiriyor.



10. Lor peyniri

Yağ içeriği nispeten düşük, proteini yüksek, aynı zamanda kalsiyum deposu. Hacmi sayesinde de tok hissetmenize yardımcı olacak.