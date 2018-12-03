Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Şimdi ise ‘örgü öreyim’ dediğimizde ip alacak yer bulmakta zorlanır olduk. Özellikle büyük kentlerde... Son birkaç yıldır ise el örgüsü yeniden çok moda oldu. Hazır trikolar dahi el örgüsü formunda yapılıyor, şirketler el örgüsü ürettirip vitrinlerine koyuyor. Hâl böyle olunca şişler yeniden sandıktan çıktı, kadınlar renk renk, çeşit çeşit örgü yünleri aramaya başladı. Ardından da örgü örmeyi öğreten, modeller verenlerin olduğu siteler gözde olmaya başladı. Üstelik örgü örmenin psikolojik rahatlamaya etkisi de gerçek olduğuna göre, alın elinize şişleri... Mağazalarda 100 liradan başlayıp 300 liraya kadar uzanan ‘el örgüsü görünümlü’ kazaklar yerine, gerçekten ellerinizle örülmüş kazakları giyin.