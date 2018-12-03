Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Niğde’nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı Eznevit zirvesine tırmanış yapan dağcılar Hilal İşcan ile Kemal Karakoç, dün saat 16.00 sıralarında inişe geçtikleri esnada üzerlerine çığ düştü. Kar kütlesinin altından kendi imkanlarıyla kurtulan İşcan, hemen 112 Acil’i arayarak yardım istedi. İşcan’ın ihbarı üzerine olay yerine JAK, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi. İşcan kurtarılırken, birlikte tırmanış gerçekleştirdiği arkadaşı Kemal Karakoç’u ise arama çalışmaları sürüyor.

Olayın yaşandığı bölgeden helikopterle Adana’ya getirilen İşcan, Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Vücudunda ısı kaybının meydana geldiği belirlenen İşcan’ın ısıtma çalışması devam ediyor. Yaşadığı olayları anlatan İşcan, çok üşüdüğünü ancak soğuktan dolayı çok fazla acı hissetmediğini belirterek, “Gece boyunca orada beklemek çok kötüydü. Çok soğuktu, üşüdüm ancak fazla acı hissetmedim. Arkadaşımın hâlâ orada olması daha kötü bir şey. İnşallah sağ salim çıkar, tek istediğim bu” diye konuştu.

Çığın düşmesinin ardından vakit kaybetmeden 112 Acil'i aradığını ancak panik yaparak arkadaşını aramak için yer değiştirdiğini belirten İşcan, "Arkadaşımı bulmak için atladım, uçurumdan düştüm ve orada mahsur kaldım. Çığın düştüğü yer kayalıktı. Oraya kadar arkadaşıma baktım ancak bulamadım. Sonra gece olduğu ve ortamın müsait olmamasından dolayı sabah kurtarıldım" dedi.



Hastanın durumu hakkında da bilgi veren Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Görür ise hastanın durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Uzun süreli soğuğa maruz kaldığı için gerekli tahlil ve tetkikleri yapıldı. Birkaç sonucunun çıkması bekleniyor ve gayet iyi. Gerekli ısıtma tedavimize başladık. Bugün gözlem altında tutulacak" dedi.