Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beraberinde Türkiye Gazetesi Halkla İlişkiler Müdürü Orhan Yılmaz Küçükdemir ve İhlas Pazarlama Tahsilat Müdürü Zekai Bayrak ile Sekmen’i ziyaret eden Bilgin, Türkiye gazetesine vermiş oldukları desteklerinden dolayı Başkan’a teşekkür plaketi verdi. Bilgin, AK Parti’nin yerel seçimlerde yeniden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği Sekmen’e başarılar diledi. Sohbet ortamında geçen ziyarette Bilgin bölgedeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.