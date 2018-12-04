Beraberinde Türkiye Gazetesi Halkla İlişkiler Müdürü Orhan Yılmaz Küçükdemir ve İhlas Pazarlama Tahsilat Müdürü Zekai Bayrak ile Sekmen’i ziyaret eden Bilgin, Türkiye gazetesine vermiş oldukları desteklerinden dolayı Başkan’a teşekkür plaketi verdi. Bilgin, AK Parti’nin yerel seçimlerde yeniden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği Sekmen’e başarılar diledi. Sohbet ortamında geçen ziyarette Bilgin bölgedeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Gazetemizden Başkan Sekmen’e teşekkür ziyareti
04.12.2018 - 06:32 | Son Güncelleme: 04.12.2018 - 06:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Bölge Müdürü Özcan Bilgin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i makamında ziyaret etti.
Etiketler : Erzurum İhlas Pazarlama,türkiye gazetesi,Orhan Yılmaz Küçükdemir,
591691 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/591691.aspx
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