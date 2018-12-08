Vodafone Zeytinburnu İstasyon Mağazası’nın önüne kurulan ve büyük ilgi gören ilk makinenin ardından şimdi de Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş, Göktürk ve Sultanbeyli olmak üzere İstanbul’da 5 noktada daha mama makineleri kuruldu. Kodla çalışan mama makineleri ile sokak hayvanlarını besleyebilmek için #BuMamaBenden etiketiyle tweet akmak yeterli oluyor. Atılan tweet ile boş olan makine üzerinden dolum yapılıyor. Tüm lokasyonlarda mama makinesi doluysa tweet sıraya alınıyor. Kap boşalınca, sıradaki tweetle makine aktif hâle geliyor ve kap, mamayla doluyor.
Tweetler mamaya dönüşüyor
08.12.2018 - 04:56 | Son Güncelleme: 08.12.2018 - 04:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Vodafone Vakfının “Yarını Kodlayanlar” projesine katılan Kayserili öğrencilerin sokak hayvanları için geliştirdiği mama makineleri yaygınlaşıyor.
Etiketler : mama,vodafone,
592406 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/592406.aspx
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