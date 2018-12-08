Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafone Zeytinburnu İstasyon Mağazası’nın önüne kurulan ve büyük ilgi gören ilk makinenin ardından şimdi de Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş, Göktürk ve Sultanbeyli olmak üzere İstanbul’da 5 noktada daha mama makineleri kuruldu. Kodla çalışan mama makineleri ile sokak hayvanlarını besleyebilmek için #BuMamaBenden etiketiyle tweet akmak yeterli oluyor. Atılan tweet ile boş olan makine üzerinden dolum yapılıyor. Tüm lokasyonlarda mama makinesi doluysa tweet sıraya alınıyor. Kap boşalınca, sıradaki tweetle makine aktif hâle geliyor ve kap, mamayla doluyor.