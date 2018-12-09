Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Küçük Sergen Mahallesi'nde yaşandı. Mehmet Çevik (17), evinde elektrik kablolarıyla uğraştığı sırada akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan Çevik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Çevik’in lise 9. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.