Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuru ise şöyle:

07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

11:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.