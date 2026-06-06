ABD son kararını verdi: İran Milli Takımı için beklenen Dünya Kupası vizesi açıklaması geldi
2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde günlerdir süren belirsizlik sona erdi. ABD, İran Milli Takımı kafilesine vize verdiğini açıklarken, Devrim Muhafızları bağlantısı bulunan isimlerle ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
- Vize onayı, İran'ın 15 Haziran'da Yeni Zelanda'ya karşı oynayacağı ilk maçtan 10 gün önce geldi.
- ABD yetkilileri, sporcular ve gerekli destek personelinin vizelerinin verildiğini belirtti.
- Açıklamada, ABD'nin bu sistemi suistimal ederek teröristleri sahte bahanelerle ülkeye sokmasına izin vermeyeceği vurgulandı.
- İran Futbol Federasyonu henüz resmi bir açıklama yapmadı.
- İran, hazırlık kampını daha önce ABD'den Meksika'ya taşımıştı.
- Bazı teknik ve idari kadro isimlerinin vize alamadığına dair haberler de yer aldı.
ABD yetkilileri, gelecek hafta başlayacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde İran Milli Futbol Takımı kafilesine ülkeye giriş vizesi verildiğini doğruladı. Vize onayı, İran'ın 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda'ya karşı oynayacağı ilk maçtan sadece 10 gün önce geldi.
ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Sporcular ve gerekli destek personeli de dahil olmak üzere, İran'ın Dünya Kupası'nda mücadele etmesi için gereken vizeler verilmiştir" denildi. Açıklamada ayrıca, ABD'nin İran takımının "bu sistemi suistimal ederek teröristleri sahte bahanelerle Amerika Birleşik Devletleri'ne sokmasına" izin vermeyeceği vurgulandı.
İran Futbol Federasyonu, vize onaylarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.
TAKIM KAMPI MEKSİKA'YA TAŞINMIŞTI
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran'da başlayacak. Turnuva, bir ev sahibi ülkenin savaş halinde olduğu bir ülkenin takımını ağırlayacağı ilk organizasyon olacak.
Mayıs ayı sonlarında İran, hazırlık kampını Arizona'nın Tucson şehrinden Meksika'ya taşımıştı. İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, bu değişikliğin vize sorunlarından kaynaklandığını belirtmişti.
TEKNİK EKİP VE DEVRİM MUHAFIZLARI DETAYI
Fars haber ajansının cuma günü geçtiği habere göre, İran takımının teknik ve idari kadrosundaki bazı isimler ABD'ye giriş vizesi alamamıştı.
Bu hafta başlarında ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran futbol kafilesinde İran silahlı kuvvetlerinin bir kolu olan İslam Devrimi Muhafızları ile bağlantılı kişilerin yer almasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı. İran kadrosunda yer alan bazı futbolcuların, zorunlu askerlik görevlerini bu birlikte tamamladığı biliniyor.