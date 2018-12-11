Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'den son dakika sağanak ve kar uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmelere göre, yarın yurdun büyük bir bölümünde sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Açıklamaya göre, Trakya dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Antalya'nın doğu kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Ordu ve Şırnak çevrelerinde sağanak, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer yoğun kar bekleniyor.

Yağışların, Antalya'nın doğu kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Ordu ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) ve yer yer sağanak (51-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU VE DOĞU KARADENİZ'DE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Elazığ ve Malatya dışında Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek kar yağışlarının da yer yer yoğunluğunu artıracağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat) şeklinde olması bekliyor.

Sıcaklıklar ise ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (2 ila 8 derece) azalacak.