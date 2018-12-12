Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak’ta 3 gündür aralıksız yağan yağmur sonrası Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Şırnak-Hakkari ve Beytüşşebap yolu ulaşıma kapandı. Yolun her iki tarafında DA uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri onlarca iş makinasıyla yolu açma çalışmalarına devam ediyor.