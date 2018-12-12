Şırnak’ta 3 gündür aralıksız yağan yağmur sonrası Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Şırnak-Hakkari ve Beytüşşebap yolu ulaşıma kapandı. Yolun her iki tarafında DA uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri onlarca iş makinasıyla yolu açma çalışmalarına devam ediyor.
Şırnak-Hakkari karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
12.12.2018 - 21:43 | Son Güncelleme: 12.12.2018 - 21:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak Hakkari karayolu şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Etiketler : heyelan,şırnak,haberler,
593155 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593155.aspx
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