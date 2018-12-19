Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elâzığ’da pastane işletmeciliği yapan Selçuk Şamlıoğulları, üniversite yıllarında başladığı çakıl taşları üzerine resim yapma sanatıyla görenlerin büyük beğenisini topluyor. Yağlı boya resimleri okul harçlığını çıkarmak için sokakta, alışveriş merkezlerinde ve turistik mekânlarda satmaya başladığını aktaran Şamlıoğulları, şunları kaydetti: Para kazandıkça daha profesyonelleşmek ve bu işi daha da ileriye götürmek için uğraş verdim. Araştırarak, en iyi boya nasıl olur, taşın üzerine nasıl daha iyi sürebilirim diye kendimi geliştirdim. Zamanla sokak sergileri açmaya, insanların gözü önünde yapmaya başladım. Daha ince ayrıntıları mercek ya da gözlük kullanarak yapıyorum. İnsanların üzerine basıp geçtiği taşlara, el emeğimle göz nurum ile değer katıyorum. Bir metrelik bir tabloyu düşünün, 2,5-10 santimetre çapındaki bir taşın üzerine minyatürünü resmediyorsunuz. Çakıl taşını bir sanat eserine çeviriyorsunuz. Bazen 10 gün ince ince dokuyarak bir tabloyu tamamlıyorum. İhtiyaç duyduğum taşları ise, Tunceli’deki Munzur Çayı’nın kenarından topluyorum. Yaptığım iş ekonomik bir kazanç olmaktan çıktı, insanların bunu sevmesi, beğenmesi benim için manevi bir doyum artık” dedi.