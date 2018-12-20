Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da deprem oldu. İstanbul'da da hissedilen bir deprem oldu. İstanbul'da deprem 13 saniye boyunca hissedildi. Depremin merkez üssü Yalova Çınarcık. Saati ise 09:34. İstanbul'da deprem oldu mu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? İstanbul'da Deprem

MERKEZ ÜSSÜ ÇINARCIK

Yalova'da saat 09.34'te merkez üssü Çınarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

AFAD depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

Yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem can ya da mal kaybına yol açmadı.

Kentte kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı, Bursa ve İstanbul'un bazı ilçelerinde de hissedildi.