İzmir Bornova'da önceki gün ablasıyla beklediği kaldırıma kontrolden çıkan  bir servis otobüsünün çıkması sonucu can veren 27 yaşındaki Feride Melike  Kürecili'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından  Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Güzelçamlı Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Kürecili'nin yakınları ile çalıştığı Turkcell Global Bilgi  şirketindeki mesai arkadaşları, üzerine beyaz gelinlik bırakılan tabuta sarılarak  gözyaşı döktü. Genç kızın kardeşi Mustafa Kürecili'yi yakınları teskin etmeye  çalıştı.

Namazın ardından uzun süre omuzlarda taşınan Kürecili'nin cenazesi,  mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan kazada ağır yaralanan abla Merve Kürecili Uygun'un Ege  Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

OLAY

İzmir'in Bornova ilçesinde, 19 Aralık'ta A.S. idaresindeki 35 S 65194  plakalı servis otobüsü, Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda yolcu indirmek için duran  M.Ö. yönetimindeki 35 S 00757 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptıktan sonra  kaldırıma çıkarak yayalara çarpmıştı.

Kazada, iş yeri servisinden inen Feride Melike Kürecili hayatını  kaybetmiş, ablası Merve Kürecili Uygun ile S.M. ve Z.G.A. yaralanmıştı.