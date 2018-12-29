Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada düzensiz göç olaylarının detaylarına ilişkin şunlar kaydedildi: "21-28 Aralık 2018 tarihleri arasında yaşanan toplam 12 göç olayının 4’ü Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 4’ü Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, 4’ü Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleşmiştir. Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan; Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Dikili, Çeşme ve Seferihisar bölgelerinde gerçekleşen 4 olayda 190 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Didim bölgesinde gerçekleşen 4 olayda toplam 180 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Enez bölgesinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde 4 olayda 166 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Gerçekleşen 12 göç girişiminin 2‘sinde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edilmiş, Sahil Güvenlik unsurları tarafından Seferihisar ve Didim bölgelerinde icra edilen arama kurtarma faaliyetlerinde 131 düzensiz göçmen kurtarılmıştır."

Ayrıca Sahil Güvenlik unsurları tarafından Enez, Ayvacık, Urla, Çeşme, Selçuk ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 7 düzensiz göç olayında karada tespit edilen 292 düzensiz göçmenin ve 12 göçmen kaçakçısının jandarma ve emniyet ekipleri tarafından yakalanmasının sağlandığının kaydedildiği açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde; 1 Sahil Güvenlik Korveti, 34 Sahil Güvenlik Botu, 6 SAGET, 2 DEGAK Timi ve 11 Kontrol Bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından toplam 1502 saat seyir yapılmış, 21 helikopter sortisi ve 8 uçak sortisi ile toplam 83 saat uçuş gerçekleştirilmiş, 4 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 323 saat görev icra edilmiştir" ifadelerine yer verildi.