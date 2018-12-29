Çeşme Alaçatı açıklarında, sabah saatlerinde lastik bot ile Yunanistan’a geçmek isteyen düzensiz göçmen bilgisi alan Sahil Güvenlik ekipleri operasyon düzenledi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 8 Afganistan, 7 Filistin, 3 Somali, 2 Kenya, 1 Mısır, 1 Eritre ve 1 Kamerun olmak üzere toplam 23 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından 23 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi. 