Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşme Alaçatı açıklarında, sabah saatlerinde lastik bot ile Yunanistan’a geçmek isteyen düzensiz göçmen bilgisi alan Sahil Güvenlik ekipleri operasyon düzenledi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 8 Afganistan, 7 Filistin, 3 Somali, 2 Kenya, 1 Mısır, 1 Eritre ve 1 Kamerun olmak üzere toplam 23 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından 23 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi.