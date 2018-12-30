Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bursa-Ankara yolu üzeri Kestel Kavşağı'nda Bursa'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Buğracan E. kontrolündeki 78 SM 064 plakalı otomobil, kavşaktan yola çıkmaya çalıştığı sırada aynı istikamette seyreden Şaban B. kontrolündeki 16 KHT 33 plakalı otomobilin arkadan çarpması sonucu su kanalına devrildi.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 otomobilde bulunan toplam 7 yaralının ilk müdahalesini olay yerinde yaparken polis ekipleri, kazanın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

