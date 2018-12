Türkiye Gazetesi

Milli Piyango Sonuçları Bilet Sorgulama Çekiliş Sonuçları | MPİ çekiliş sonuçları bilet sorgulama... Heyecan dorukta. Zengin olma hayali ile bilet alıp bekleyişe geçen vatandaşlar büyük çekilişi dört gözle bekliyor. BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN TAM BİLET Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ilgili tüm hızıyla devam ediyor. 1 milyon TL ödül kazanan ilk bilet şimdiden belli oldu. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 1 milyon TL kazandıran ilk bilet numarası belli oldu: 8977111.... Amorti rakamlar kazanan numaralar: 4 VE 9 oldu. Milli Piyango 2019 yılbaşı çekilişi saat 15:00'te başladı; 70 milyonluk büyük ikramiye 20.00 ile 20.30 saatleri arasında yapılacak çekilişle sahibini bulacak.2019 Milli Piyango sonuçları açıklanmaya başladı. an be an sonuçları sitemizden canlı olarak takip edebilirsiniz. Milli piyango büyük ödül sorgulama, amorti sorgulama, MPİ ile ilgili tüm sorgulamalar haberimizde. İşte Milli Piyango Bilet Sorgulama motoru!

MPİ BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN



BÜYÜK İKRAMİYE TAM BİLETE İSABET ETTİ

Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, "7615536" numaralı tam bilete isabet etti.

MPİ BİLET SORGULAMA, BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 70 Milyon TL değerindeki ikramiyeyi kazanan numara 7-6-1-5-5-3-6 olarak açıklandı. Büyük ikramiye İstanbul'dan tam bilete isabet etti. 7 Milyon Liralık ikramiye çıkan numara ise 9-9-1-5-1-8-8 oldu.



MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI, AMORTİ BİLET SORGULAMA

2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişin amorti numaraları belli oldu. Milli Piyango çekilişinde amorti rakamları 4 ve 9 olarak açıklandı.



31 Aralık yılbaşı özel çekilişi sonucunda 1 milyon TL'lik ikramiyenin çıktığı rakamlar şöyle: "8977111, 8233872, 3250156, 0486336, 6131177, 2136781, 1926666, 0610463, 2875253, 5528334."



ÇEKİLİŞ ERKENE ALINDI

Milli Piyango İdaresi'nce gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi, saat 15.00 itibarıyla başlatıldı. Bu yıl geçen seneden farklı olarak büyük ikramiye çekilişi, daha erken yapıldı. Çekiliş sonuçlarının saat 24.00'ten önce sisteme kaydedileceği belirtildi.



Milli Piyango çekilişi büyük ikramiyesi önceki yıllarda gecenin ilerleyen saatlerinde açıklanıyordu. Fakat bu yıl Milli Piyango İdaresi (MPİ) değişikliğe giderek 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacağını duyurdu. İşte o açıklama: "İdaremizce gerçekleştirilecek olan 31 Aralık 2018 (Yılbaşı 2019) özel çekilişi Anıttepe Binası çekiliş salonunda saat 15.00’te başlayacaktır. 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır."



BÜYÜK İKRAMİYE SAHİBİNİ BULACAK

Milli Piyango'nun bu çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satıldı.

ÇEKİLİŞ ERKEN BAŞLADI

Milli Piyango 2019 yılbaşı çekilişi başladı. Milli Piyango İdaresi'nin her yıl sürdürülen gece çekilişi geleneğinde bu yıl değişiklik yapıldı ve sonuç saati öne çekildi. İdarenin resmi sayfasından yapılan açıklamada Milli Piyango büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişlerinin 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacağı belirtildi.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır. Saat 15.00'den itibaren basın mensuplarımız çekilişimize katılarak görüntü alabilecekler. Yılbaşı özel çekilişimiz bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup çekilişimize tüm halkımız davetlidir."





TOPLAM 390 MİLYON 910 BİN LİRA DAĞITILACAK

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı belli oldu. Buna göre, dağıtılacak olan ikramiye tutarının 390 milyon 910 bin lira olduğu açıklandı.

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR NELERDİR?

Son 6 yılın verilerine göre Milli Piyango büyük ikramiye çekilişinde en çok çıkan rakamlar şu şekilde;

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2018 sonuçlarına göre 61 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 9794035. Çeyrek bilet, İstanbul'a, Antalya'ya, Samsun'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ine çıktı.

2017'nin Talihlilerin biletlerinden 3’ü İstanbul, 1’i Antalya’da Dönerciler Çarşısı'nda yer alan seyyar bilet standında satıldı. 2017 yılının 60 milyonluk büyük ikramiyesi 2796288 numaralı çeyrek bilete isabet etmişti.

2016'nin Milli Piyango yılbaşı çekilişinde, 55 milyon liralık büyük ikramiye kazandıran çeyrek biletlerin 3'ü İstanbul, 1'i ise Adana'dan satıldı. Çekilişin ardından, bayisi Adana olan 0556013 biletin Mersin'de satıldığı iddia edilmişti.

2015'in Milli Piyango büyük ikramiyesini kazandıran biletlerin 2'si Aydın, 1'i Niğde diğeri ise Ankara'da satılmıştı. 50 milyon liralık büyük ikramiye kazandıran biletin numarası ise 2682160 olarak ilan edilmişti.

2014 yılının Milli Piyango büyük ikramiye çekilişinde talihlilerin biletlerini Bandırma, Ankara, İzmir ve İstanbul'dan aldığı ortaya çıkmıştı. 50 milyon TL'lik büyük ikramiye, 2174451 numaralı bilete isabet etmişti.

2013 yılbaşı çekilişinde 45 milyon liralık büyük ikramiye İstanbul, İzmir, Adana ve Muğla'da satın alınan 6718374 numaralı bilete isabet etmişti.