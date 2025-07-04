Vatandaş çok istedi, 2-3 ay içerisinde geliyor! "Sorunlar büyük ölçüde çözülecek"

Sinop’un Türkeli ilçesinde, tüm operatörleri kapsayan 80 metre yüksekliğindeki baz istasyonu projesinin 2-3 ay içinde tamamlanarak hizmete sunulması bekleniyor. Projeyle kırsal bölgelerdeki cep telefonu ve internet erişim sorunlarının büyük ölçüde giderilmesi hedefleniyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, uzun süredir gündemde olan ve bölge halkı tarafından büyük bir ihtiyaç olarak dile getirilen tüm operatörleri kapsayan verici baz istasyonu projesi kapsamında çalışmaların yaklaşık 2-3 ay içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor.

80 METRE YÜKSEKLİĞİNDE OLACAK

Merkez baz istasyonu direği, 80 metre yüksekliğinde olarak Alagöz Köyü Merkez Mahallesi'ne konuşlandırılacak.

"İNTERNET SORUNU ÇÖZÜLECEK"

Işıklı Köyü Muhtarı Abdulkerim Demircan ve Alagöz Köyü Muhtarı Ümit Yüksel yaptıkları ortak açıklamada, sürece katkı sağlayan tüm isimlere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandılar:

Bu önemli hizmetin köylerimize kazandırılmasında emeği geçenlere köylerimiz adına teşekkür ediyoruz.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların cep telefonu ve internet erişiminde yaşadığı sorunların büyük ölçüde çözüme kavuşması hedefleniyor.