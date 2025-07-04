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Kızgın güneşte günlük 3 bin ot bağı! O bölgede kış hazırlığı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kızgın güneşte günlük 3 bin ot bağı! O bölgede kış hazırlığı başladı
Kış Hazırlığı, Türkiye, Yüksekova, Çiftçilik, Aile, Tarım, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yaz mevsiminin gelmesiyle Türkiye genelinde havalar iyiden iyiye ısındı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, geçimini sağlamak için çalışan vatandaşlar, kızgın güneş altında ot biçiyor. Çiftçi Yunus Basmacı, "Köy köy gezerek yevmiye karşılığında bu işi yapıyoruz. Sabah saatlerinde tarım arazilerine gelerek günlük 3 bine yakın ot bağı topluyoruz" dedi.

Türkiye genelinde havaların aşırı derecede ısınması, çiftçilerin işini zorlaştırıyor.

Kızgın güneşte günlük 3 bin ot bağı! O bölgede kış hazırlığı başladı - 1. Resim

ÇİFTÇİLERDEN ZORLU KIŞ HAZIRLIĞI

Hakkari Yüksekova’da Kış öncesi hayvanların yem ihtiyacını karşılamak

için kolları sıvayan çiftçiler, sıcak havalara rağmen ot biçme çalışmalarını sürdürüyor. İlkbaharda ekimini yaptıkları otları biçen çiftçiler, kış hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyorlar.

Yaz aylarında bin bir zorlukla biçilen otları köye getirerek saman yapan çiftçiler, birbirlerine yardım etmeyi de ihmal etmiyorlar.

Kızgın güneşte günlük 3 bin ot bağı! O bölgede kış hazırlığı başladı - 2. Resim

"GÜNLÜK 3 BİN OT BAĞI TOPLUYORUZ"

Sıcak havalara rağmen ot biçme işini yaptığını belirten Yunus Basmacı, "Bizde kış hazırlığı çerçevesinde, ot biçme mesaisine başladık. Köy köy gezerek yevmiye karşılığında bu işi yapıyoruz. Sabah saatlerinde tarım arazilerine gelerek günlük 3 bine yakın ot bağı topluyoruz. Hem okuyoruz hem de çalışıyoruz. Biz de böyle devam edeceğiz" dedi.

Kızgın güneşte günlük 3 bin ot bağı! O bölgede kış hazırlığı başladı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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