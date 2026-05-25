Samsun’da etkili olan sağanak sonrasında "topraktaki altın" olarak adlandırılan salep bitkileri, yoğun şekilde görülmeye başladı. Sağanak sonrası bazı kültür mantarlarının da boyu 30 santimetreye ulaştı.

Samsun'da son dönemde etkili olan sağanağın etkisi doğada da görüldü. Özellikle kırsal bölgelerde etkisini gösteren sağanak, bitki örtüsünü hareketlendirdi.

Gören inanamadı! Yağmur yağdı 'topraktaki altın' açığa çıktı

BOYLARI 30 SANTİMETREYE ÇIKTI

Sağanak sonrasında ormanlık alanlar ve yüksek kesimlerde endemik salep bitkilerinde dikkat çekici artış yaşandı. Halk arasında "içi kızıl mantar" olarak bilinen doğal kültür mantarlarının boyutu 30 santimetreyi buldu. Bölge halkı, uzun yıllardır bu kadar yoğun salep çıkışına rastlamadıklarını ifade etti.

GÖREN İNANAMADI

Mantarların nemli hava ve uygun iklim şartları nedeniyle hızla büyüdüğü belirtildi. Dev boyutlara ulaşan mantarları görenler de hayrete düştü.

MANTAR TÜKETİMİNE DİKKAT

Özellikle yüksek rakımlı yerlerde görülen mantarların bilinçsiz şekilde tüketilmemesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, sadece uzman kontrolünden geçen ürünlerin tüketilmesini önerdi.

KİLOSU 12 BİN TL

Öte yandan Samsun’un Kavak ilçesinde "topraktan çıkan altın" olarak tanımlanan salebin hasadı da başladı. Kurusunun kilosu 5 ile 12 bin TL’yi bulan salep, üreticisine yüksek kazanç sağlarken pazarda da büyük ilgi görüyor.

