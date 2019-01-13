Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Aşık Mahsuni Şerif Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikletle yolculuk eden Ramazan Kaya (17) ile Ahmet Akyüz (16) isimli 2 kuzen, aynı yöne seyreden tıra arkadan çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden 2 kuzenin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cenazeler yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.