Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Aşık Mahsuni Şerif Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikletle yolculuk eden Ramazan Kaya (17) ile Ahmet Akyüz (16) isimli 2 kuzen, aynı yöne seyreden tıra arkadan çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden 2 kuzenin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cenazeler yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kuzenlerin feci sonu
13.01.2019 - 12:07 | Son Güncelleme: 13.01.2019 - 12:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’te motosikletle yolculuk eden 2 kuzen seyir halindeki tıra arkadan çarparak hayatını kaybetti.
Etiketler : Gaziantep,
597998 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/597998.aspx
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