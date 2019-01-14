Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Üçtepe köyünde doğup büyüyen Ömer oğlu Hüseyin, Osmanlı döneminde Ruslara karşı savaşta şehit düştü. Onun torunu Mehmet Hüseyin Ezer de (95) 1950-1953 yılları arasında yapılan, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki savaşta gazi oldu. Ezer’in oğlu 65 yaşındaki Siraç Ezer ise, 1974’teki Kıbrıs Harekâtı’nda gazilik unvanı aldı. Üç kuşaktır vatan için mücadele eden aile, bunun gururu yaşadıklarını söyledi. Yaşına rağmen güçlü hafızası ve dinç-liğiyle dikkati çeken Mehmet Hüseyin Ezer “Düşmana karşı savaştım. Canım feda olsun devletimize. Şimdi savaş çıkarsa tekrar giderim. Kimse devletimizi bölemez, parçalayamaz” dedi. Oğul Ezer de şunları konuştu: Beşikten mezara kadar askeriz. Birliğimiz ve beraberliğimiz, vatanımız ve bayrağımız için yedi düvele karşı savaştık. Bir karış toprağımızı, bir çakıl taşımızı vermedik, vermeyiz. Savaşa her an için hazırız. Allah’ın izniyle hiçbir devlet karşımıza çıkamaz.