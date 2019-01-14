Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amasya’da Kaytan ailesinin sevimli kuşu ‘Limon’ tam bir çay tiryakisi. Kafesinden çıkınca çay kaşığının sesini duyar duymaz hareketlenen 'sultan papağanı' türü 'Limon', çayı adeta kana kana içiyor.

Demledikleri çayı içerken elindeki bardağa doğru hareketlenen kuşunun kafasını sokup birkaç yudum alması sonrası bunu alışkanlık haline getirdiğini belirten sahibi Cemile Kaytan, "Günde 1-2 bardak çay içiyor. Ilık halde içiriyorum" dedi. Bahçeleriçi Mahallesi'nde oğlu ve geliniyle birlikte yaşayan 77 yaşındaki Kaytan, daha öncede kuş beslediğini ancak ilk defa bir kuşun çay içtiğini gördüğünü anlatarak bu duruma kendilerinin de şaşırdığını söyledi.