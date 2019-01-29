Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta Orhangazi'de girdikleri evde 20 bin TL değerinde altın ile birlikte yine ilçede toplamda 3 ayrı evden çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 4'ü kadın 5 kişi vatandaşın ve polisin dikkati sayesinde yakalandı. Zanlılar Hürriyet mahallesinde bir vatandaş tarafından fark edilince durum polise bildirildi. Polis zanlıları kıskıvrak yakaladı.

Polis ekipleri Hürriyet Mahallesinde bir vatandaşın dikkati sonrasında fark edilen 4 kadını takibe aldı. Vatandaşın da motosikleti ile otomobilin peşine düşüp takip ettiği zanlılar polis tarafından Hürriyet Mahallesinde gözaltına alındı. Daha önce hırsızlıktan da sabıkaları bulunan Özlem B. (18), Pınar B.(34), Ebru A.(25) ve Tuğba G.(25) ile beyaz otomobili kullandığı belirlenen Bayram B.(39) polis tarafından gözaltına alındı.

Zanlılar Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme sonrasında Ebru A. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, diğer 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.