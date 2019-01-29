Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Kuşadası'ndan Selçuk yönüne giden Emre Akkuş'un kullandığı motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kask takmadıkları belirlenen motosiklet sürücüsü Emre Akkuş ile arkasındaki arkadaşı Emre Çokyaman yola fırladı. Akkuş, olay yerinde yaşamını yitirirken, arkadaşı Çokyaman da ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Çokyaman'ı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Emre Çokyaman'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Emre Akkuş'un cansız bedeni ise savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.