Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ahmetcan Yiğit (26), Mimar Sinan Mahallesi'nde ablasının çalıştığı iş yerinde arızalanan elektrik kablosunu tamir etmek istediği sırada elektrik akımına kapıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Yiğit'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor.