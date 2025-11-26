İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol maçlarına ait biletleri karaborsada sattığı iddia edilen internet sitelerine yönelik soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, futbol müsabakalarının biletlerinin, resmi satış kanalları dışında satıldığı, devredildiği iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol müsabakalarına ilişkin biletlerin resmi satış kanalları dışında satıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldığını, yetkisi olmaksızın bilet satış ve devrine aracılık ettiği tespit edilen internet siteleri hakkında sulh ceza hakimliğince erişim engeli kararı verildiğini bildirdi.

6 SİTEYE ERİŞİM ENGELİ

Soruşturma kapsamında yetkisiz şekilde bilet satışına aracılık ettiği belirlenen 6 siteye (kombinedevret, varbilet, biletwise, ticketfoni, ticketbix ve bir diğer site) erişim engeli kararı verildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından futbol müsabakalarına ilişkin biletlerin resmi satış kanalları dışında satıldığı, devredildiği iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatılmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında taraftarların ve spor kulüplerinin mağduriyetinin önüne geçmek ve suç işlenmesini önlemek amacıyla, yetkisi olmaksızın bilet satış ve devrine aracılık ettiği tespit edilen www.kombinedevret.com, www.varbilet.com, www.biletwise.com. www.ticketfoni.com, www.ticketbix.com isimli internet siteleri hakkında İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5651 sayılı yasanın 8/A maddesi uyarınca erişim engellenmesine karar verilmiştir.

Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

