Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kesir Mahallesi'nde ikamet eden 74  yaşındaki Servet A. ile 45 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma A'dan üç gün  boyunca haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, anne ve kızın beraber yaşadığı evin  kapısını çilingir yardımıyla açarak içeriye girdi.
 
Ekipler, anne ve kızının cansız bedeniyle karşılaştı.
 
Sağlık ekiplerince sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği  tespit edilen anne ve kızının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için  Tomarza Devlet Hastanesi morguna gönderildi.