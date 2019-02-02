Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza öğle saatlerinde kırsal kesimde bulunan Hisar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nahit C. (55) idaresindeki 10 RP 492 plakalı özel oto ile Ersin S. idaresindeki 10 EG 673 plakalı beton tırı kafa kafaya çarpıştı. Özel araçta sıkışarak hayatını kaybeden şoförün cesedi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkartılırken, jandarmanın kaza ile ilgili araştırması sürüyor.