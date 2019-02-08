Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda S.İ. isimli şahsın ilçeye uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgiler elde edildi. İlçe girişindeki Mavişehir uygulama noktasında yapılan kontrollerde yakalanan S.İ’nin üzerinde yapılan aramada 44.12 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gerekli işlemler yapılan S.İ., sorgusunun ardından adli mercilere sevk edildi.
Getirdiği uyuşturucuyu satamadan yakalandı
08.02.2019 - 10:12 | Son Güncelleme: 08.02.2019 - 10:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’ın Didim ilçesinde, polisin yaptığı çalışmalar sonucu ilçeye uyuşturucu getireceği belirlenen şüpheli 44 gram metamfetamin ile yakalandı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda S.İ. isimli şahsın ilçeye uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgiler elde edildi. İlçe girişindeki Mavişehir uygulama noktasında yapılan kontrollerde yakalanan S.İ’nin üzerinde yapılan aramada 44.12 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : uyuşturucu,yakalandı,Aydın,
603170 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603170.aspx
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