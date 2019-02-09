Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Sivas’ın Gürün ilçesi Güldede köyünde ikamet eden 75 yaşındaki Musa Kara göğüs ağrısı şikayetiyle 112’den yardım istedi. Ulaşıma kapalı olan köy yolu, ilk önce İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmayla açıldı. Karla mücadele ekiplerini takip eden ambulans, yolun açılması üzerine Kara’ya ulaştı. Ambulansa yürüyerek binen Kara, kaldırıldığı Gürün Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Kara, Sivas’ta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.