Enkaz alanında bulunan ekipler iş makinası yardımıyla göçük alanında bulunan beton yığınlarını kaldırdı. Kamyonlara yüklenen moloz yığınları kamyonlarla taşındı.
Kartal'da enkaz kaldırma çalışmaları gece boyunca devam etti
10.02.2019 - 07:37 | Son Güncelleme: 10.02.2019 - 07:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sona ererken, enkaz kaldırma çalışmaları gece boyu devam etti.
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603595 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603595.aspx
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