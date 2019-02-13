Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Evkaf Mahallesi Demas Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isminin O.T. olduğu öğrenilen emekli polis silahla kendini vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan O.T., buradan da özel bir hastaneye sevk edildi. Emekli polisin sağlık durumu ciddiyetini korurken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Eski görev arkadaşları hastaneye akın etti



Fatsa ilçesinde 10 yıl görev yaptıktan sonra özel bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan O.T.'nin meslektaşları da hastaneye akın etti.