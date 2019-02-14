Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, önceki gün Niksar ilçe merkezinde meydana geldi. M.G., 1 yıl önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Alev Yıldırım'ı ilçe merkezinde zorla otomobile bindirip götürdüğü Çimenözü köyü yakınlarında av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Gece saatlerinde polisi arayan M.G., eski eşini öldürüp cesedi de Çimenözü köyü yakınlarında bıraktığını söyledi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, köy yakınlarında Alev Yıldırım'ın cesedine ulaştı. M.G.'nin eski eşini kaçırırken kullandığı otomobil ise Erbaa ilçesinde terk edilmiş bulundu.



Jandarma ve polis ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı takip sonucu M.G., sabaha karşı ilçeye bağlı Sütlüce köyü yakınlarında ormanda saklandığı yerde yakalandı. Gözaltına alınan M.G., Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülerek sorguya alındı.



Alev Yıldırım'ın cenazesi, bugün ilçe merkezinde kılınacak öğle namazını müteakip toprağa verilecek.