Kaza Kütahya-Afyon karayolunun 35 . kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Şükrü T. yönetimindeki tır şöförün kontrolünü kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada tır sürücüsü Şükrü T. yaralandı. Yolun bir şeridi kısa bir süre trafiğe kapalı kalırken Altıntaş Jandarma ekipleri kontrollü geçiş için tedbir aldı.
Yaralı Şükrü T. 112 acil servis ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kütahya'da trafik kazası: 1 yaralı
15.02.2019 - 14:08 | Son Güncelleme: 15.02.2019 - 14:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Kaza Kütahya-Afyon karayolunun 35 . kilometresinde meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kütahya,trafik,kaza,
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