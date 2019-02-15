Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Kütahya-Afyon karayolunun 35 . kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Şükrü T. yönetimindeki tır şöförün kontrolünü kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada tır sürücüsü Şükrü T. yaralandı. Yolun bir şeridi kısa bir süre trafiğe kapalı kalırken Altıntaş Jandarma ekipleri kontrollü geçiş için tedbir aldı.

Yaralı Şükrü T. 112 acil servis ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.