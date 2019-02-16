Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Efeler Mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde bulunan S.A. ve M.A.’nın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada S.A.’nın üzerinden 3 adet alüminyum folyo içerisinde kristal olarak tabir edilen uyuşturucu madde, M.A.’nın üzerinden ise skunk olarak tabir edilen uyuşturucu madde sarılı sigaralık ve bir adet kristal içmekte kullanılan bong adlı düzenek ele geçirildi. İfadelerine başvurulan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.