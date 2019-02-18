Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.46'da Girit Adası'nın kuzeyinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 6 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.46'da Girit Adası'nın kuzeyinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 6 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
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