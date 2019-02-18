Süleymanpaşa - Muratlı - Lüleburgaz yolu üzerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.
Sürücülerin sis nedeniyle kontrollü seyrettikleri yolda trafik ekipleri de güvenlik tedbiri aldı.
Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis güneşin yüzünü hissettirmesi ile yavaş yavaş dağıldı.
Tekirdağ’da sis etkili oldu
18.02.2019 - 11:47 | Son Güncelleme: 18.02.2019 - 11:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Süleymanpaşa - Muratlı - Lüleburgaz yolu üzerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.
Etiketler : Tekirdağ,
605421 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605421.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER