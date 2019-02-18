Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “11-18 Şubat 2019 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 bin 190 paket sigara, 2 bin 390 kilogram pirinç, 750 litre motorin, 486 kilogram çay ve 48 adet kol saati ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi. 