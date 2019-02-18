Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “11-18 Şubat 2019 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 bin 190 paket sigara, 2 bin 390 kilogram pirinç, 750 litre motorin, 486 kilogram çay ve 48 adet kol saati ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
Hakkari’de kaçakçılık operasyonu
18.02.2019 - 19:29 | Son Güncelleme: 18.02.2019 - 19:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda büyük miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Etiketler : Hakkari,kaçakçılık,
605495 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605495.aspx
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