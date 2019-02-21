Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde devriye görevi yapan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler, Kuşadası açıklarında Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Lastik botu durduran sahil güvenlik ekipleri içerisindeki 18 Suriye, 18 İran, 3 Somali, 2 Filistin, 2 Eritre ve 1 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 44 kaçak göçmeni ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.