Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde devriye görevi yapan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler, Kuşadası açıklarında Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Lastik botu durduran sahil güvenlik ekipleri içerisindeki 18 Suriye, 18 İran, 3 Somali, 2 Filistin, 2 Eritre ve 1 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 44 kaçak göçmeni ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.
Kuşadası’nda 14’ü çocuk 44 kaçak göçmen yakalandı
21.02.2019 - 09:02 | Son Güncelleme: 21.02.2019 - 09:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuşadası’nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 14’ü kadın, 14’ü çocuk toplam 44 kaçak göçmen yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kuşadası,kaçak,göçmen,
606033 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/606033.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER