Olay, Samsun'un Canik ilçesi Sarıbıyık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda İ.D. isimli bir şüphelinin 3 kişiye 62 gram esrar sattığını tespit etti. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.D.'nin evinde yapılan aramada 5 paket halinde toplam 26,87 gram esrar, 1 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza, 7 adet ekstasy hap, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği değerlendirilen bin 400 TL para ele geçirildi. 
Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan İ.D., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. 