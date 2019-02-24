Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kentin birçok alanını beyaza bürüdü. Tarihi ve turistik bölgeler bembeyaz kar ile birlikte harika bir görüntüye kavuştu. İstanbul'un tarihi mekanlarından biri olan Sultanahmet Meydanı, konuklarına adeta kartpostallık görüntüler sundu.