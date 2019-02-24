İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kentin birçok alanını beyaza bürüdü. Tarihi ve turistik bölgeler bembeyaz kar ile birlikte harika bir görüntüye kavuştu. İstanbul'un tarihi mekanlarından biri olan Sultanahmet Meydanı, konuklarına adeta kartpostallık görüntüler sundu.
Kar yağışı tarihi yarımadayı beyaza bürüdü
24.02.2019 - 09:21 | Son Güncelleme: 24.02.2019 - 09:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da etkili olan kar yağışı, turistik bölgelerde adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Tarihi yarım ada ve Sultanahmet Meydanı, kar yağışı ile birlikte harika bir görünüme kavuştu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sultanahmet,kar yağışı,İstanbul,
606765 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/606765.aspx
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