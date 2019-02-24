Batman-Hasankeyf karayolunda bir otomobilin üzerinde koltuk takımı ve bagajında beyaz eşya ile seyrettiğini gören vatandaşlar şaşkına döndü. Otomobilin üzerine iple tutturulan koltuk takımının olduğunu gören vatandaşlar, telefonları ile tehlikeli yolculuğu kaydetti. Kamyonete bile zorlukla sığacak koltuk takımının otomobilin üzerine konularak trafiğe çıkılması sürücülerin tepkisini çekti.
Otomobilin üzerinde koltuk takımı taşıdılar
24.02.2019 - 13:34 | Son Güncelleme: 24.02.2019 - 13:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman'da karayolu üzerinde otomobil üzerinde koltuk takımı taşıyan sürücü, görenleri hayrete düşürdü.
Kaynak: İHA
Etiketler : otomobil,koltuk takımı taşıdılar,Batman,
606809 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/606809.aspx
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