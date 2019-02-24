Edinilen bilgilere göre, kaza Denizli-Ankara karolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Sülbiye A. idaresindeki otomobil, Süleyman Y. yönetimindeki aracı sollamak isterken araca fazla yaklaşınca iki araç birbirine sürtündü. Kontrolden çıkan iki araç da şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Sülbiye A., Necla A. ve Necla M.'ye ilk müdahaleyi olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaptı. Yaralılar, ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Denizli’de trafik kazası: 3 yaralı
24.02.2019 - 16:01 | Son Güncelleme: 24.02.2019 - 16:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli’de aynı şeritte seyir halindeyken sollama yapmak isteyen bir otomobil sürücüsü yanındaki araca fazla yaklaşınca iki araç da kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Denizli-Ankara karolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Sülbiye A. idaresindeki otomobil, Süleyman Y. yönetimindeki aracı sollamak isterken araca fazla yaklaşınca iki araç birbirine sürtündü. Kontrolden çıkan iki araç da şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Sülbiye A., Necla A. ve Necla M.'ye ilk müdahaleyi olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaptı. Yaralılar, ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Denizli,kaza,
606830 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/606830.aspx
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