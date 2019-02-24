Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, kaza Denizli-Ankara karolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Sülbiye A. idaresindeki otomobil, Süleyman Y. yönetimindeki aracı sollamak isterken araca fazla yaklaşınca iki araç birbirine sürtündü. Kontrolden çıkan iki araç da şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Sülbiye A., Necla A. ve Necla M.'ye ilk müdahaleyi olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaptı. Yaralılar, ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.