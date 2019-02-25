Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbullular uzun süredir beklediği kara kavuştu. Önceki gün başlayan kar yağışı, etkisini arttırarak devam etti. Beyaza bürünen megaşehirde kartpostallık görüntüler oluştu. Yaşlısı, genci, çocuğu hafta sonunu da fırsat bilerek karın keyfini doyasıya çıkardı. Çocuklar, kar topu oynadı, kardan adam yaptı, yokuş aşağı kaydı. Sürücüler ise, ara sokaklarda zor anlar yaşadı. Birçok araç, yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yayalar da zaman zaman kayarak yere düştü. Kendilerine “Sarayburnu Fatihleri” ismini veren bir grup ise, Fatih Cankurtaran Sahilinde dondurucu soğuğa rağmen denize girdi. Grup üyesi İbrahim Topçu “Esenler’den buraya 15 kilometre koştuk. Ateş gibi yandık ve suya atladık. Her yıl bunu yaparız” dedi.

“RÜZGÂR ETKİLİ OLDU”

Prof. Dr. Hüseyin Toros da hava durumuna ilişkin bilgi paylaştı. Küresel ısınma sebebiyle İstanbul’da bu yıl etkili bir kar yağışı olmadığına dikkat çeken Toros “Şehir merkezlerinde sıcaklık normalden bir iki derece fazla olur. Bunun sebebi binalar, asfalt yollar ve insan faaliyetleri sonucu açığa çıkan enerji. Ancak İstanbul’da 40-50 kilometre hızla esen rüzgâr, şehir ısı adası etkisini azaltarak kar yağmasına ve tutmasına yardımcı oldu. İstanbul’da sıcaklık genel olarak üç derecenin altında olduğu zamanlarda kar yağabilmektedir. Yapılan çalışmalara göre mart ayında Marmara Bölgesi’nin uzun yıllar ortalamasından daha sıcak geçmesi tahmin ediliyor. İstanbul’da mart ayı bir derece sıcak geçse ve iki üç derecelik şehir ısı adası etkisi olsa bile yağış kar olarak gerçekleşebilir” diye konuştu.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kar yağışı ile tatil beklentisi içine giren öğrenciler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya sosyal medyadan mesaj yağdırdı. Vali Yerlikaya da öğrencilerin çağrısına sessiz kalmayarak, eğitime bir gün ara verdi.