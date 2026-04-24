Süper Lig'de son 2 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında ağır yara alan Trabzonspor, ligde ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 10 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Liderin 6, 2'nci sıradaki ekibin 4 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesini sürdüren bordo-mavililer, son yenilgisini 14 Şubat'ta Fenerbahçe karşısında aldı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde normal süresi golsüz sona eren maçta Samsunspor’u deplasmanda penaltılarla eleyen Trabzonspor, adını yarı finale yazdırdı. Süper Lig’de şampiyonluk yarışının içinde olan ve kupada da yoluna devam eden bordo-mavililer, oynadığı son 10 karşılaşmada 7 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Trabzonspor, Süper Lig'de 65 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA

Trabzonspor, Süper Lig’de çıktığı son 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bordo-mavili ekip, sahasında 14 Şubat 2026’da Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olmasının ardından yenilgi yüzü görmedi. Gaziantep FK deplasmanında başlayan seri; Fatih Karagümrük, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor ve Galatasaray galibiyetleriyle sürdü. Son 2 haftada ise Alanyaspor ve Başakşehir ile berabere kalan Trabzonspor, 4 puan kaybederek şampiyonluk yolunda yara aldı.

Bu süreçte 14 gol atan Trabzonspor, kalesinde 6 gol gördü. Lider Galatasaray karşısında alınan 2-1’lik galibiyet, serinin en dikkat çeken sonuçlarından oldu.

Trabzonspor'un, Samsunspor karşısında mücadele eden ilk 11'i.

İÇ SAHADA GÜÇLÜ KİMLİK

Trabzonspor, 10 maçlık sürede evinde oynadığı 4 lig karşılaşmasının 3’ünü kazandı, 1’inden ise beraberlikle ayrıldı. Karagümrük’ü 3-1, Çaykur Rizespor’u 1-0 ve Galatasaray’ı 2-1’lik skorlarla geçen bordo-mavililer, Başakşehir’le de 1-1 berabere kaldı. İç sahada oynadığı fileleri 7 defa sarsan Trabzonspor, rakiplerin 3 golüne engel olamadı.

DEPLASMANDA KAYIPSIZ SERİ

Trabzonspor, dış sahada da başarılı performansıyla dikkat çekti. Gaziantep FK, Kayserispor ve Eyüpspor'a karşı dış sahada kazanan Karadeniz ekibi, ligde Alanyaspor ile berabere kalırken, kupada Samsunspor karşılaşmasında penaltılar sonucu turu geçen taraf oldu. Karadeniz temsilcisi, bulduğu 11 gole karşılık kalesinde sadece 4 gol gördü.

LİGDE KRİTİK HAFTALAR

Süper Lig’de kalan son 4 haftada Trabzonspor’u kritik karşılaşmalar bekliyor. Şampiyonlar Ligi’ne katılma hedefi doğrultusunda deplasmanda oynanacak Konyaspor müsabakası büyük önem taşıyor. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden çıkacak sonuç ve bordo-mavililerin galibiyeti, Süper Lig’in zirvesindeki dengeleri değiştirebilir.

