Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay gece saat 03:00 sıralarında Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çarşamba Pazarı istikametinden Işıklı Bulvarı istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil önce yol kenarında bulunan trafik levhasını ardından yol kenarında park halinde olan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait kamyonete çarptı. Büyük bir gürültüyle uyanan çevre sakinleri bulvar üzerinde 3 aracın birbirine girdiğini görünce durumu polis ekiplerine bildirip yardım istedi. Bölgeye gelen polis ekipleri hurdaya dönen otomobil içerisinde kimseyi göremeyince şoförün kazadan sonra firar ettiğini belirledi.

GECE BEKÇİLERİ BULUP GETİRDİ

Bu arda anonsları takip eden ve yeni göreve başlayan bekçiler kaza yaptıktan sonra kaçan sürücüyü sokak arasında yakalayıp kaza mahalline getirdi. Alkol metreye üflemeyen sürücü alkolünün ölçülmesi için polis ekiplerince hastaneye götürüldükten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.