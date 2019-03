Türkiye Gazetesi

İstanbul’daki kentsel dönüşümle ilgili soruları cevaplandıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, 2012’de yürürlüğe giren Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’la kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapıların tanımı yapılarak bunların tespitinin nasıl olacağının belirlendiğini, bunun için de binin üzerinde kuruluşa lisans verildiğini söyledi. Yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren İstanbul’da yaklaşık 66 bin binanın risk yapı tespitinin tamamlandığını dile getiren Gürgen, Kartal’daki acı olayların tekrar yaşanmaması için bu tür binalardan kurtulmak gerektiğine işaret ederek, “Şu anda insanların ekonomik kaygıların ötesinde, evlerinin, binalarının sağlamlığı, kendilerinin ve çocuklarının can güvenliğini düşünmeleri gereken bir zamandayız. ‘Bizim dairemiz küçülüyor, borçlanmak zorunda kalıyoruz, imar artışı bekliyoruz, bu yüzden dönüşüme girmiyoruz.’ diyenleri tekrar tekrar uyarıyoruz. Ekonomik külfete katlanmak gerekecekse ne olur herkes katlansın. Şu anda bakanlıkça destekli kira yardımı var. Kendi dönüşümünü yapanlara faiz destekli kredi kullandırtabiliyoruz. Harçlardan, döner sermaye ve noter ücretlerinden muaf oluyorlar. Bu teşviklerden de yararlanarak gerekiyorsa bedeline de katlanmak suretiyle binalarını kentsel dönüşüme soksunlar. Herkes oturup metrekare hesabı yapıyor. Artık bu metrekare hesaplarını bir tarafa koysunlar. ‘İçinde yaşadığım ev 125 metrekare, müteahhit geldi bana 110 metrekare verdi’ diyerek dönüştürmeyenler var. Metrekare, TL hesabından uzaklaşıp gerçekten can güvenliğimiz için bu dönüşümü bir an önce gerçekleştirelim istiyoruz” dedi.