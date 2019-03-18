Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Vakti ve arama sabrı olanların, birçok ürünü çok uygun fiyata alma imkânı var. Her zaman ceket ya da gömlek içine giymek için gerekli olan tişörtlerden 9 liraya bile bulmak mümkün. Sezonda 400 lira olan bir kabanı 120 liraya bile almak mümkün. Fakat bu dönemde her zamankinden daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Parodilerde görüp güldüğünüz çekiştirme sahneleri olmasa da indirim dönemlerinde ürünlere çok iyi davranılmadığı bir gerçek. Yere atanı da görmek mümkün, yırtılacak endişesi olmadan çekiştireni de. İnsanlar böyle davranınca ürünler zarar görebiliyor. Özellikle bugünlerde başta defolu olmadığı hâlde defolu hâle gelmiş ürünlerden almamak için çok iyi kontrol etmek gerekiyor. Herhangi bir hata durumunda 14 güne kadar iade hakkınız olduğunu da unutmamanızı tavsiye ediyoruz.